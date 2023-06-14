Шойгу проверил боевое дежурство на новом объекте системы контроля космического пространства

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил несение боевого дежурства на новом объекте системы контроля космического пространства в рамках посещения войск Западного военного округа. Как сообщило военное ведомство, министру доложили о возможностях станции по автоматическому поиску, обнаружению и контролю небольших космических объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шойгу проверил несение боевого дежурства на новом объекте системы контроля космического пространства в рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа

Фото: Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил несение боевого дежурства на новом объекте системы контроля космического пространства в рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа

Фото: Минобороны РФ

«Также Сергею Шойгу доложили, что с увеличением контролируемой области околоземного пространства к 2027 году сократится время обнаружения космических аппаратов после запуска или маневра — в четыре раза и определения назначения иностранных космических аппаратов — в два раза»,— говорится в Telegram-канале Минобороны.

Командующий космическими силами — заместитель главнокомандующего ВКС Александр Головко сообщил Сергею Шойгу о технических и функциональных характеристиках объекта. Господин Головко отметил, что количество сопровождаемых малоразмерных комических аппаратов увеличилось в четыре раза в связи с работой станции.

18 мая Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих по контракту на полигонах Западного военного округа. Там проходят одиночная подготовка бойцов и боевое слаживание в составе отделений и взводов. 19 мая он проинспектировал работу передового пункта управления одного из объединений группировки «Восток» на запорожском направлении.

Лусине Баласян