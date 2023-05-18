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Коммерсантъ FM
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Шойгу проверил подготовку контрактников в Западном военном округе

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих по контракту на полигонах Западного военного округа, сообщила пресс-служба ведомства. Сейчас там проходят одиночная подготовка бойцов и боевое слаживание в составе отделений и взводов.

Главком сухопутных войск ВС РФ Олег Салюков доложил министру обороны, что занятия на полигонах проводят под руководством офицеров, которые получили боевой опыт в ходе военной операции на Украине. Подготовка организована «с учетом особенностей использования противником образцов западного вооружения».

По прохождении полного курса практических занятий бойцов направят в пункты постоянной дислокации для дальнейшей подготовки в составе своих подразделений и воинских частей.

Ранее, 19 апреля, Сергей Шойгу проверил, как несет дежурство один из полков Владимирского ракетного объединения в Калужской области.

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