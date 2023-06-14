FT: UBS запретил сотрудникам Credit Suisse обслуживать российских и украинских политиков и бизнесменов

Швейцарский банк UBS установил «красные линии» для сотрудников Credit Suisse после слияния двух кредитных организаций, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники. Среди введенных ограничений — запрет на обслуживание новых клиентов из списка стран «с высоким риском» (среди таких государств — Россия, Белоруссия, Афганистан, Таджикистан, Косово, среди клиентов — представители политических и деловых кругов из Украины).

По информации источников FT, сотрудникам Credit Suisse запрещено принимать и обслуживать российских клиентов, чтобы «ограничить риск отмывания денег, взяточничества и коррупции». Высокий уровень риска в этой сфере присвоен России и еще 27 странам. В списке ограничений также есть запрет на обслуживание украинских политиков и государственных предприятий, чтобы также «предотвратить потенциальное отмывание денег».

Также сотрудники Credit Suisse теперь должны будут в обязательном порядке получать разрешение менеджеров UBS на продление займов, обеспеченных яхтами, кораблями и недвижимостью стоимостью больше $60 млн, а также на продление кредитов заемщикам за пределами Швейцарии и для зарубежной недвижимости. В перечне, обнародованном FT, указано и еще несколько «красных линий» для работников Credit Suisse: они преимущественно касаются организационных вопросов: например, распределения исследований и использования офисов.

В UBS и Credit Suisse информацию FT не прокомментировали, финансовые власти Швейцарии также не дают комментариев по поводу возможного введения ограничений для сотрудников одного из крупнейших банков страны.

12 июня швейцарский банк UBS объявил о завершении поглощения банка Credit Suisse. Объединенная компания будет работать как консолидированная банковская группа. UBS и Credit Suisse начали процесс слияния в марте. Сделка состоялась при непосредственном участии властей Швейцарии, которые уговорили UBS выкупить Credit Suisse, чтобы спасти его от коллапса. Еврокомиссия одобрила слияние UBS и Credit Suisse в конце мая.

История краха Credit Suisse — в материале «Ъ» «Вся Швейцария в страшном смятении».

Александр Кислов