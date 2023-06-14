Лукашенко заявил о «больших предпосылках» для завершения конфликта на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что есть предпосылки для окончания военных действий на Украине. По его словам, западные политики боятся применения ядерного оружия в зоне конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я не пророк, но в Украине мы закончим эту войну. К этому уже большие предпосылки. Но дальше нам эти очумелые с Запада слишком много проблем создадут. И если только они эти линии (как любят говорить) перейдут, будет им очень больно»,— сказал господин Лукашенко в интервью БЕЛТА.

Он уверяет, что на Западе боятся ядерной войны. «Я встречался с людьми, которые не последнюю роль играют в этом и принимают радикальные, кардинальные и окончательные решения в случае "если". Они больше всего боятся (и об этом искренне все говорят) ядерной катастрофы. Они боятся применения ядерного оружия в Украине. Это естественно. Мы тоже не хотим, тоже боимся»,— добавил Александр Лукашенко.

Вчера, 13 июня, господин Лукашенко заявил, что может применить ядерное оружие, которое РФ размещает в Белоруссии, без колебания, но только в том случае, если на Белоруссию нападут.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер