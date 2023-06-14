Курский губернатор сообщил о ранении двух человек при обстреле приграничного поселка

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об очередном обстреле территории региона, в результате которого ранены два человека.

На этот раз примерно семь прилетов насчитали в приграничном поселке Глушково. «Два человека получили осколочные ранения средней степени тяжести. Сейчас они находятся в Глушковской центральной районной больнице, им оказывается вся необходимая помощь. В ближайшее время они будут переведены в областную больницу»,— написал глава региона в Telegram.

Повреждения получили окна и балконы двух многоквартирных домов и фасады и крыши двух частных домов. Пострадали еще четыре автомобиля, детский сад, районный Дом культуры и два административных здания. Часть поселка Глушково осталась без электроснабжения.

Губернатор добавил, что пограничники сбили беспилотный летательный аппарат, который предназначался для корректировки огня по поселку. Чиновник поблагодарил их за работу.

В Курской области из-за регулярных обстрелов со стороны Украины действуют повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. Власти предлагают жителям приграничных населенных пунктов переехать на время в безопасные места.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж