ПМЭФ перестраивает связи

В Санкт-Петербурге стартует международный экономический форум. Почти без западных гостей и некоторых привычных неформальных мероприятий. Участники форума уже заняли две трети номеров в премиальных отелях Санкт-Петербурга и забронировали почти все билеты на «Сапсан» вплоть до 17 июня. Высокопоставленных гостей начали принимать и в Пулково. Из-за этого во вторник дороги вокруг аэропорта периодически перекрывали, а местные жители, судя по кадрам из соцсетей, вставали в многокилометровые пробки. “Ъ FM” пообщался с бизнесменами, которые отправились на ПМЭФ, а также с теми, кто вопреки традиции от поездки отказался. Чего ждут от форума первые? И чем разочарованы вторые? Разбирался Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Организаторы форума обещают рекордный за последние годы размах — 17 тыс. участников из 130 стран. Последний раз столько гостей приезжало в Санкт-Петербург еще в докризисном 2018-м. Правда, на площадке почти не будет представителей западных стран. Хотя даже в 2022 году в Санкт-Петербург, как заявляли организаторы, приезжали бизнесмены из Италии и Франции.

Зато внушительной должна быть китайская делегация, а также представительство Индии, Турции и в особенности Объединенных Арабских Эмиратов. Делегация из ОАЭ на форуме будет в статусе специальных гостей. Впрочем, многие бизнесмены общения с иностранцами на международной площадке вообще не ждут, считает генеральный директор инвестиционной компании «Диалот» Егор Диашев:

«Бизнес там не делается. ПМЭФ — больше информационно-политическое мероприятие. Сейчас фокус сместился на внутреннюю ситуацию, и мне кажется, надо это принять и не смотреть на то, что кто-то там не приехал, не доехал или не захотел».

За участие во всех мероприятиях форума придется отдать почти 1,3 млн руб. Для сравнения, в 2022 году цена пропуска до 1 млн руб. не дотягивала. И некоторых постоянных гостей ПМЭФ, как, например, гендиректора компании Urvista Алексей Петропольского, расценки оттолкнули:

«Все должно иметь экономическую целесообразность. Если компания тратит 1 млн руб., то эта сумма должна быть в дальнейшем реализована через партнерство, клиентов. Но с учетом того, что это уже вряд ли международный форум, то мечтать о каких-то полезных знакомствах не приходится. Соответственно, и отбить деньги за участие тоже не получится. Поэтому и не едем».

Других же завсегдатаев петербургской площадки смутила неофициальная программа форума. В этом году она, на первый взгляд, должна быть не такой насыщенной. Точно не состоится традиционная масштабная вечеринка Сбербанка — SberNight, ничего не планирует и «Мегафон». Хотя ожидания от мероприятий компании были большие: в этом году ей исполняется 30 лет, и на предыдущий юбилей оператор пригласил в Санкт-Петербург Робби Уильямса. Зато точно приедут на форум Юрий Гальцев, Юрий Антонов, «Иванушки International», Григорий Лепс и Шаман. “Ъ FM” спросил у другого постоянного гостя ПМЭФ, бывшего управляющего партнера Ernst & Young в России Александра Ивлева, насколько ему кажется привлекательным лайнап этого года:

«Конечно, в предыдущие годы я активно участвовал и в неофициальной программе. Но в этом году важно то, что будет происходить на самой площадке форума. Очень много двусторонних, трехсторонних и других встреч. Меня очень интересует, как будут развиваться экономические взаимоотношения стран СНГ».

Традиционно главное событие форума — выступление президента России Владимира Путина. На этот раз оно запланировано на 16 июня. Кремль анонсировал «очень важную» речь главы государства. Своими ожиданиями от нее поделилась вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова:

«Мы должны предложить такие условия, когда бизнес, даже несмотря на санкции, должен сказать, что Россия — открытая страна, это возможности, это очень привлекательно, это лучшее из того, что есть сейчас в мире. Хотелось бы, чтобы такие предложения появились».

У гостей будет, чем заняться и в паузах между важными выступлениями. Например, ЛДПР собирается представить на форуме нейросеть «Жириновский». А делегация Камчатского края научит делать украшения из рыбной кожи и рогов оленей.

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