Экс-координатора штаба Навального в Уфе Чанышеву приговорили к 7,5 года колонии

Экс-координатор уфимского штаба Алексея Навального («Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены в России) Лилия Чанышева приговорена к семи годами и шести месяцам заключения. Ее признали виновной в организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ) и НКО, посягающих на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ), в призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК РФ), сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда. Решение вынес судья Кировского райсуда Уфы Азамат Бикчурин.

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Фото: Венера Хисамова Лилия Чанышева

Фото: Венера Хисамова

Гособвинение попросило приговорить госпожу Чанышеву к 12 годам колонии общего режима и оштрафовать на 700 тыс. руб. Она была задержана в ноябре 2021 года, слушания проходили в закрытом режиме. Рустем Мулюков, еще один бывший активист штаба, которому прокуратура запрашивала пять лет лишения свободы за участие в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ), получил два с половиной года колонии общего режима.

По делу Лилии Чанышевой допросили в том числе экс-главреда «Ъ-Уфа» Наталью Павлову. Чанышева вину не признала и в своем последнем слове назвала уголовное дело политическим. Она говорила, что после избрания в 2019 году главой Башкирии Радия Хабирова в регионе стали преследовать инакомыслящих.

Лаура Кеффер; Венера Хисамова, Уфа