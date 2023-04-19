По делу Лилии Чанышевой допросили экс-главреда «Ъ-Уфа» Наталью Павлову

В рамках уголовного дела в отношении экс-координатора уфимского штаба Навального (организация «Штабы Навального» признана экстремистской и запрещена в России, ликвидирована) Лилии Чанышевой была допрошена бывший главный редактор «Ъ-Уфа» Наталья Павлова. Она выступила в качестве свидетеля защиты. Дело слушается в Кировском райсуде Уфы судьей Азаматом Бикчуриным.

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Суду госпожа Павлова, в частности, пояснила, что деятельность Лилии Чанышевой была полезна для общества: речь идет в том числе об антикоррупционных расследованиях и обращениях в органы власти с информацией о нарушениях закона. Так, в декабре 2020 года республиканское УФАС, рассмотрев заявление Лилии Чанышевой, обязало компанию «Клирлайт рус» вернуть в федеральный бюджет 115 млн руб. Комиссия антимонопольного ведомства тогда установила, что праздничные конструкции поставили из Белоруссии через трех посредников, в результате чего их стоимость на 80% превысила цену производителя.

«Я также сообщила суду, что мы упоминали Лилию Чанышеву, когда она выступала на публичных слушаниях по проекту бюджетов Уфы и республики в горсовете и Курултае. Лилия готовила объемные аналитические доклады о том, по каким статьям расходы бюджета сокращаются, по каким — растут. Она заостряла внимание депутатов на причинах такой динамики»,— добавила Наталья Павлова.

На суде госпожа Павлова также сообщила, что она не слышала от подсудимой каких-либо экстремистских или других противозаконных высказываний.

Лилия Чанышева обвиняется в организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ) и НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ), а также в призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК РФ). Вину она не признает.

Венера Хисамова, Уфа