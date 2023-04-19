Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

По делу Лилии Чанышевой допросили экс-главреда «Ъ-Уфа» Наталью Павлову

В рамках уголовного дела в отношении экс-координатора уфимского штаба Навального (организация «Штабы Навального» признана экстремистской и запрещена в России, ликвидирована) Лилии Чанышевой была допрошена бывший главный редактор «Ъ-Уфа» Наталья Павлова. Она выступила в качестве свидетеля защиты. Дело слушается в Кировском райсуде Уфы судьей Азаматом Бикчуриным.

Предыдущая фотография

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Колпаков

Фото: Коммерсантъ / Ханиф Сунагатуллин

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Колпаков

Фото: Коммерсантъ / Ханиф Сунагатуллин

Суду госпожа Павлова, в частности, пояснила, что деятельность Лилии Чанышевой была полезна для общества: речь идет в том числе об антикоррупционных расследованиях и обращениях в органы власти с информацией о нарушениях закона. Так, в декабре 2020 года республиканское УФАС, рассмотрев заявление Лилии Чанышевой, обязало компанию «Клирлайт рус» вернуть в федеральный бюджет 115 млн руб. Комиссия антимонопольного ведомства тогда установила, что праздничные конструкции поставили из Белоруссии через трех посредников, в результате чего их стоимость на 80% превысила цену производителя.

«Я также сообщила суду, что мы упоминали Лилию Чанышеву, когда она выступала на публичных слушаниях по проекту бюджетов Уфы и республики в горсовете и Курултае. Лилия готовила объемные аналитические доклады о том, по каким статьям расходы бюджета сокращаются, по каким — растут. Она заостряла внимание депутатов на причинах такой динамики»,— добавила Наталья Павлова.

На суде госпожа Павлова также сообщила, что она не слышала от подсудимой каких-либо экстремистских или других противозаконных высказываний.

Лилия Чанышева обвиняется в организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ) и НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ), а также в призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК РФ). Вину она не признает.

Венера Хисамова, Уфа

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...