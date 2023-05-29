Экс-координатор штаба Навального в Уфе в последнем слове попросила не давать ей 12 лет колонии

В Кировском райсуде Уфы с последним словом выступила экс-координатор местного штаба Алексея Навального («Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены в России) Лилия Чанышева (внесена в список террористов и экстремистов). Об этом «Ъ-Уфа» сообщил ее адвокат Рамиль Гизатуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лилия Чанышева в 2017 году

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Лилия Чанышева в 2017 году

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Лилия Чанышева обвиняется в организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ) и НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ), а также в призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК РФ). Гособвинение попросило приговорить ее к 12 годам колонии общего режима и оштрафовать на 700 тыс. руб.

Лилия Чанышева вину не признала, назвав уголовное дело политическим. Подсудимая также заявила, что после избрания в 2019 году главой Башкирии Радия Хабирова в регионе стали преследовать инакомыслящих. «Нарушение моих политических прав и прав моих сограждан носит последовательный характер»,— заявила Лилия Чанышева.

В заключительной части речи она обратилась к судье Азамату Бикчурину: «Ваша честь! Вы не только судья, но и, как показал процесс, человек со своей позицией. Если вы посадите меня на 12 лет, то я уже не успею родить ребенка. Дайте мне шанс стать мамой».

Приговор Лилии Чанышевой огласят 14 июня.

Венера Хисамова, Уфа