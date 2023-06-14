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Покинувшим дома из-за обстрелов белгородцам выплатили уже 340 млн рублей

На утро 14 июня уже 34 тыс. жителей белгородских городов и сел, вынужденно покинувших свои дома из-за обстрелов приграничных территорий, получили единоразовую выплату в 10 тыс. руб. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, властям необходимо «еще несколько дней для того, чтобы, совместив базы данных, проверить и направить точно адресату государственную поддержку». Помогать будут и тем, кто был прописан в других населенных пунктах, но фактически проживал на приграничных территориях. Федеральные деньги направить таким гражданам невозможно, поэтому региональные власти будут «искать возможность решить вопрос оказания помощи уже из других источников». Данные о проживании будут проверять, к примеру, с учетом посещения больниц, детсадов и школ.

С 9 июня жители Шебекинского и Грайворонского горокругов начали получать первые единоразовые выплаты в 10 тыс. руб. из федерального бюджета. На утро 11 июня эти средства получили почти 19 тыс. жителей. Также власти с 15 июня начнут выплачивать беженцам компенсации за частичную утрату имущества первой необходимости — каждому члену семьи по 50 тыс. руб.

Олег Мухин

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