В Армавире за час выпала полумесячная норма осадков и подтопило тоннели

13 июня с 19 до 20 часов в Армавире выпало более 30 мм осадков. Это почти полумесячная норма, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Армавира Фото: пресс-служба мэрии Армавира

Из-за мощного ливня в городе подтопило тоннели по улицам Кирова и Новороссийской, их перекрывали.

«Аварийные службы занимаются ликвидацией последствий непогоды. Автолюбителей просят выбирать альтернативные пути объезда»,— отметили в администрации Армавира.

Ночью 14 июня в Хостинском районе Сочи из-за выпадения осадков река Мацеста вышла из берегов. Река начала подтапливать придомовые территории по одной улице, двум переулкам и в СНТ Мацеста.

Татьяна Ручкина

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