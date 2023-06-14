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Коммерсантъ FM
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Капитализация Nvidia вновь превысила $1 трлн

Капитализация американского разработчика видеокарт и чипов Nvidia превысила $1 трлн по итогам торгов. Об этом следует из данных Нью-Йорской фондовой биржи по итогам торгов 13 июня.

К закрытию торгов акции Nvidia поднялись до $413,25 за акцию. Таким образом капитализация компании достигла $1,01 трлн.

С начала 2023 года акции Nvidia выросли более чем на 180% на из-за роста интереса к технологиям искусственного интереса. 30 мая капитализация компании в первые часы торгов превысила $1 трлн, но к концу дня упала ниже этого показателя.

Nvidia — седьмая американская компания, чья капитализация превысила $1 трлн. Ранее эту отметку преодолели Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla и Meta (признана в РФ экстремистской).

Подробнее о росте акций компании — в материале «Ъ FM» «Nvidia пересчитывает ценность».

Олеся Павленко

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