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Коммерсантъ FM
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Стоимость Nvidia превысила $1 трлн

Американская компания—производитель компьютерного оборудования, полупроводников, видеокарт, графических процессоров Nvidia, акции которой в последние дни бьют рекорды роста, достигла рыночной стоимости $1 трлн уже в первые часы биржевых торгов в США, сообщает CNBC.

Акции Nvidia, которые с начала года подорожали уже на 185%, начали активно расти на прошлой неделе после публикации квартальной отчетности. В ней компания спрогнозировала рекордный рост спроса на процессоры для ИИ и, как следствие, рекордный рост продаж процессоров своего производства. По оценкам компании, ее выручка в текущем квартале может достичь $11 млрд, а это в два раза больше, чем прогнозируют аналитики.

На следующий день после публикации отчетности цена акций Nvidia взлетела сразу почти на 30%, что увеличило стоимость компании почти на $220 млрд. Nvidia стала первым производителем чипов, вошедшим в число компаний с капитализацией выше $1 трлн. Среди всех американских компаний первой эту отметку преодолела Apple в августе 2018 года. Первой же в мире компанией с капитализацией $1 трлн стала в 2007 году китайская PetroChina. Кроме них в этот список входят американские технологические компании Amazon, Microsoft, Alphabet, Tesla, Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) и саудовская нефтяная компания Saudi Aramco.

Алена Миклашевская

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