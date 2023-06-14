Месси не планирует участвовать в следующем чемпионате мира по футболу в 2026 году

Футболист и лидер сборной Аргентины Лионель Месси не собирается принимать участие в следующем чемпионате мира по футболу в 2026 году. Об этом он заявил в интервью Titan Sports.

«Я однажды сказал, что не буду участвовать в следующем чемпионате мира, этот чемпионат мира — мой последний чемпионат мира. Посмотрим, что получится, но в принципе я не буду играть на следующем чемпионате мира»,— сказал Лионель Месси.

Чемпионат мира по футболу в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде. Пока на него квалифицировались только страны-организаторы.

Лионель Месси был признан лучшим игроком на чемпионате мира по футболу в Катаре, который прошел в декабре 2022 года. Он также стал победителем турнира в составе сборной Аргентины. После его окончания Месси заявил, что пока не планирует уходить из сборной страны, хотя ранее говорил, что чемпионат 2022 года станет последним в его карьере.

3 июня Лионель Мессии объявил, что уйдет из парижского ПСЖ после окончания сезона. Через несколько дней стало известно о его переходе в «Интер Майами».

Подробнее — в материале «Ъ» «Лионель Месси поднял цены».

Олеся Павленко