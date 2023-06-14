Минфин США признал, что санкции заставляют другие страны искать альтернативу доллару

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что санкции США заставляют попавшие под ограничения страны искать альтернативу доллару. Она также отметила, что в резервах некоторых стран будет расти объем других валют, но, по ее мнению, это ожидаемо в условиях рыночной экономики.

«Это правда, что, когда мы вводим санкции, страны, которые опасаются, что против них будут задействованы эти санкции, вынуждены искать другие инструменты, помимо доллара, для осуществления сделок»,— сказала Джанет Йеллен, отвечая на вопросы во время выступления в комитете по финансовым услугам в Палате представителей США (цитата по ТАСС).

По ее мнению, для большей части стран «практически не существует серьезного обходного пути» в условиях санкций, так как доллар по-прежнему является резервной валютой. «Со временем нам следует ожидать постепенного увеличения доли других активов в резервных фондах государств, естественным образом необходимых для диверсификации»,— сказала госпожа Йеллен. Однако, по ее словам, доллар все равно останется доминирующей резервной валютой.

Ранее Джанет Йеллен заявляла, что доллар еще долго будет оставаться резервной валютой, так как России и Китаю будет трудно создать альтернативу. В МВФ говорили, что страны постепенно отказываются от доллара. При этом в организации также не ожидают, что в ближайшее время появится альтернативная резервная валюта.

Олеся Павленко