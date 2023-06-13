«Известия»: рязанский бизнесмен разбился при прыжке с парашютом в Подмосковье

Бизнесмен из Рязани Сергей Цыганов погиб, выполняя прыжок с парашютом в подмосковной Коломне. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники. Во время прыжка парашют при маневре внезапно потянуло к земле — от полученных при ударе о землю травм Сергей Цыганов умер в больнице.

По данным источников газеты, 51-летний бизнесмен прыгал с парашютом с вертолета Ми-8. Он выполнил низкий разворот на высоте 60 м. После окончания маневра парашют резко потянуло вниз — Сергей Цыганов столкнулся с землей на высокой скорости.

Как сообщили «Известия», прибывшие на место врачи диагностировали у мужчины «тяжелую травму». Бизнесмен умер в больнице.

Анастасия Ларина