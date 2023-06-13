В ФРГ опасаются дефицита питьевой воды летом из-за засухи

Германии грозит дефицит питьевой воды из-за засушливого года, власти могут ограничить использование бассейнов и устройств для орошения газонов и фонтанов, сообщает Bild со ссылкой на представителей властей ФРГ.

Глава Немецкой ассоциации городов и муниципалитетов Герд Ландсберг заявил изданию, что введение ограничений на забор воды, по крайней мере, летом, практически неизбежно, если ситуация останется такой же. При этом гендиректор Федеральной ассоциации управления энергетикой и водными ресурсами ФРГ Мартин Вейанд отметил, что снабжение граждан питьевой водой гарантируется повсеместно.

В то же время эксперт по городскому развитию и окружающей среде ассоциации городов и муниципалитетов Бернд Дюстердик заявил Bild, что дефицит питьевой воды возможен.

Прошлым летом Европа столкнулась с рекордной засухой и пожарами. Пострадало сельское хозяйство — фермеры во многих странах заявили о значительных потерях урожая. Из-за засухи в Европе пересохли некоторые реки и озера. В текущем году по состоянию на апрель более четверти европейского континента пострадало от засухи. Многие страны Европы готовятся к повторению засухи, с которой столкнулись летом 2022 года. Как сообщало Politico, климатический кризис может привести к росту конкуренции между европейскими странами за доступ к водным ресурсам.

Эрдни Кагалтынов