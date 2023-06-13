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Коммерсантъ FM
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В ФРГ опасаются дефицита питьевой воды летом из-за засухи

Германии грозит дефицит питьевой воды из-за засушливого года, власти могут ограничить использование бассейнов и устройств для орошения газонов и фонтанов, сообщает Bild со ссылкой на представителей властей ФРГ.

Глава Немецкой ассоциации городов и муниципалитетов Герд Ландсберг заявил изданию, что введение ограничений на забор воды, по крайней мере, летом, практически неизбежно, если ситуация останется такой же. При этом гендиректор Федеральной ассоциации управления энергетикой и водными ресурсами ФРГ Мартин Вейанд отметил, что снабжение граждан питьевой водой гарантируется повсеместно.

В то же время эксперт по городскому развитию и окружающей среде ассоциации городов и муниципалитетов Бернд Дюстердик заявил Bild, что дефицит питьевой воды возможен.

Прошлым летом Европа столкнулась с рекордной засухой и пожарами. Пострадало сельское хозяйство — фермеры во многих странах заявили о значительных потерях урожая. Из-за засухи в Европе пересохли некоторые реки и озера. В текущем году по состоянию на апрель более четверти европейского континента пострадало от засухи. Многие страны Европы готовятся к повторению засухи, с которой столкнулись летом 2022 года. Как сообщало Politico, климатический кризис может привести к росту конкуренции между европейскими странами за доступ к водным ресурсам.

Эрдни Кагалтынов

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Как выглядела сильнейшая за 70 лет засуха в Европе

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Нойерсхаузен, Германия. Высохшее русло реки Драйзам

Нойерсхаузен, Германия. Высохшее русло реки Драйзам

Фото: Reuters / Arnd Wiegmann

Лондон. Посетительница выжженного солнцем парка Сент-Джеймс

Лондон. Посетительница выжженного солнцем парка Сент-Джеймс

Фото: Reuters / Henry Nicholls

Сент-Олбанс, Великобритания. Парк Веруламиум после длительной засухи и жары

Сент-Олбанс, Великобритания. Парк Веруламиум после длительной засухи и жары

Фото: Reuters / Matthew Childs

Нойерсхаузен, Германия. Фермер едет по берегу пересохшей реки Драйзам

Нойерсхаузен, Германия. Фермер едет по берегу пересохшей реки Драйзам

Фото: Reuters / Arnd Wiegmann

Керекегихаза, Венгрия. Водомер посреди высохшего озера Кондор

Керекегихаза, Венгрия. Водомер посреди высохшего озера Кондор

Фото: Reuters / Marton Monus

Карманьола, Италия. Высохшее русло реки По

Карманьола, Италия. Высохшее русло реки По

Фото: Reuters / Massimo Pinca

Мертир-Тидвил, Великобритания. Оголившееся дно водохранилища Ллвин-он

Мертир-Тидвил, Великобритания. Оголившееся дно водохранилища Ллвин-он

Фото: Reuters / Carl Recine

Турин, Италия. Пересохшее русло реки По

Турин, Италия. Пересохшее русло реки По

Фото: Reuters / Massimo Pinca

Уэльс, Великобритания. Мост, который обычно скрывается под водами рукотворного озера Ллвин-он

Уэльс, Великобритания. Мост, который обычно скрывается под водами рукотворного озера Ллвин-он

Фото: Reuters / Carl Recine

Нойерсхаузен, Германия. Велосипедист пересекает мост через пересохшую реку Драйзам

Нойерсхаузен, Германия. Велосипедист пересекает мост через пересохшую реку Драйзам

Фото: Reuters / Arnd Wiegmann

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Нойерсхаузен, Германия. Высохшее русло реки Драйзам

Фото: Reuters / Arnd Wiegmann

Лондон. Посетительница выжженного солнцем парка Сент-Джеймс

Фото: Reuters / Henry Nicholls

Сент-Олбанс, Великобритания. Парк Веруламиум после длительной засухи и жары

Фото: Reuters / Matthew Childs

Нойерсхаузен, Германия. Фермер едет по берегу пересохшей реки Драйзам

Фото: Reuters / Arnd Wiegmann

Керекегихаза, Венгрия. Водомер посреди высохшего озера Кондор

Фото: Reuters / Marton Monus

Карманьола, Италия. Высохшее русло реки По

Фото: Reuters / Massimo Pinca

Мертир-Тидвил, Великобритания. Оголившееся дно водохранилища Ллвин-он

Фото: Reuters / Carl Recine

Турин, Италия. Пересохшее русло реки По

Фото: Reuters / Massimo Pinca

Уэльс, Великобритания. Мост, который обычно скрывается под водами рукотворного озера Ллвин-он

Фото: Reuters / Carl Recine

Нойерсхаузен, Германия. Велосипедист пересекает мост через пересохшую реку Драйзам

Фото: Reuters / Arnd Wiegmann

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