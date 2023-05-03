Politico: между странами Европы может возникнуть конфликт из-за засухи

По состоянию на апрель более четверти европейского континента страдает от засухи. Многие страны Европы готовятся к повторению засухи, с которой столкнулись летом 2022 года. Климатический кризис может привести к росту конкуренции между европейскими странами за доступ к водным ресурсам, пишет Politico.

В конце января специалисты Грацского технического университета проанализировали спутниковые снимки и пришли к выводу, что Европа страдает от сильной засухи с 2018 года. Восстановление от климатического кризиса 2022 года затрудняется из-за повышения температуры на европейском континенте, уточняет издание.

Politico обращает внимание, что конфликт из-за доступа к водным ресурсам спровоцировал столкновения во Франции, где жителей нескольких деревень не могут обеспечить водопроводной водой. Водохранилище Сау — ключевой резервуар, обеспечивающий водой миллионы каталонцев в Испании,— истощается. Уровень воды в крупнейшей в Италии по площади водосборного бассейна реке По достиг минимального с июня прошлого года уровня.

Облегчить последствия прошлогодней засухи в Европе должен был зимний период. Однако, отмечает Politico, во многих наиболее пострадавших регионах не было дождя или снега. Эксперты утверждают, что даже дождливая весна не сможет достаточно увлажнить почву.

Доступ к водным ресурсам стал проблемой для европейских властей, которая, в свою очередь, привела к росту конкуренции между странами Европы. Летом 2022 года из-за засухи в Великобритании, Франции, Испании и Италии были введены ограничения на использование воды. Однако это привело к проблемам в туристической и сельскохозяйственной отрасли.

После сухой и теплой зимы 2023 года на юге и западе Европы около 60% сельской местности в Испании охвачено засухой, а условия для фермеров в Италии и Португалии ухудшаются, писал Bloomberg. Однако, по данным агентства, благодаря дождям в марте и апреле в остальной части Евросоюза ситуация сложилась лучше.

Прошлым летом Европа столкнулась с рекордной засухой и пожарами. /Пострадало сельское хозяйство — фермеры во многих государств заявили о значительных потерях урожая. Из-за засухи в Европе пересохли некоторые реки и озера. Еврокомиссия предупреждала, что засуха на могла оказаться сильнейшей за последние 500 лет.

Милена Костерева