Александр Хинштейн прокомментировал приговор подрядчику строительства Климовского моста

Депутат Александр Хинштейн прокомментировал приговор генеральному директору ООО «ИнфраКАП» Олесе Гладковой. Суд признал ее виновной в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве Климовского моста через Волгу. Подсудимая приговорена к трем годам колонии общего режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Этот приговор — может породить волну неприятных вопросов к Самарскому региону. Суд и следствие фактически уличили областных чиновников в обмане высшего руководства страны»,— отметил парламентарий.

Следствие установило, что в декабре 2018 года региональный минтранс заключил с «ИнфраКАП» контракт на составление прогноза интенсивности транспортных потоков при строительстве моста через Волгу с обходом Тольятти. Компания получила за свою работу 10 млн руб. Подрядчик должен был провести исследование до конца того же месяца, но в действительности работа не проводилась, а в отчете о ее выполнении были использованы данные исследования сторонней организации.

«Именно эти фиктивные расчеты — завышенный транспортный поток — легли в основу решения о строительстве Климовского моста, ставшего вторым по стоимости после Крымского. Уже 140 млрд — и это явно не предел»,— подчеркнул депутат.

По данным Александра Хинштейна, руководство областного минтранса знало, что расчеты были завышены. При этом, по условиям концессионного соглашения, в рамках которого строится мост, региональный бюджет будет обязан компенсировать инвесторам нехватку транспортного потока.

Объект стоимостью 140 млрд руб. строится в рамках концессионного соглашения между правительством региона и АО «Концессионная компания „Обход Тольятти“». Как следует из постановления правительства, из бюджета региона, дефицит которого в текущем году составляет 25 млрд руб., концессионеру будет выплачено более 61 млрд руб. Подробнее — в материале «Ъ-Волга» «Мост уперся в мошенничество».

Сабрина Самедова