Казахстан запретил импорт российского авиатоплива с 14 июня по 14 июля

Казахстанская железная дорога (КТЖ) ввела конвенционный запрет на перевозку керосина и авиатоплива со всех станций Российских железных дорог (РЖД) на все станции Казахстана, следует из факсограммы (.pdf) дирекции совета по железнодорожному транспорту стран—членов СНГ (ЦСЖТ). Уточняется, что запрет вводится по обращению КТЖ от 8 июня.

ЦСЖТ основан 14 февраля 1992 года. Совет обеспечивает согласованное развитие инфраструктуры и тарифной политики железных дорог государств—участников СНГ и способствует дальнейшему укреплению основных межгосударственных транспортно-экономических связей стран, участвующих в его работе, говорится на сайте ЦСЖТ.

В конце мая министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев заявил, что республика испытывает дефицит авиатоплива, из-за чего приходится импортировать его из России, передает газета «Курсив».

В мае также сообщалось о дефиците автомобильных бензинов в Казахстане, из-за которого республика была вынуждена сократить экспорт сжиженного углеводородного газа (СУГ). По мнению аналитиков Argus, Казахстану, возможно, даже придется перейти к импорту СУГ из России.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Казахстан ищет в России газ для автомобилей».

Эрдни Кагалтынов