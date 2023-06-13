Синоптик Колесов констатировал, что в Петербург пришло полноценное лето

Начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что в город наконец-то пришло полноценное лето, и «теперь погода должна устраивать всех».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

«Сегодня основной вопрос, для меня лично, будет ли на центральной станции Санкт-Петербурга +25 гр., или с середины дня западный ветер не даст достичь этой отметки»,— написал господин Колесов 13 июня в своем Telegram-канале.

По его словам, в других районах города, более отдаленных от Финского залива, температура может повыситься даже до 26-и градусов. Но уже в следующие дни первые за это лето +25 будут отмечаться и на основной метеостанции в Петроградском районе.

Главный синоптик города также прогнозирует, что в течение всей этой недели погоду в Петербурге продолжит определять антициклон, поэтому осадков не ожидается. Температура воздуха в дневное время будет составлять от +24 до +29 градусов, сообщил специалист.

«Ъ-СПб» писал, что Роспотребнадзор со второй попытки нашел в Петербурге пригодные для купания пляжи. Такими ведомство признало пляжи на Безымянном озере в Красносельском и Ольгинском водоеме в Выборгском районе города.

Напомним, ранее Александр Колесов рассказал, что прошедшая первая декада июня в Петербурге оказалась одной из самых холодных за последнее сорок лет.

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