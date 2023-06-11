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Колесов: первая декада июня оказалась одной из самых холодных за 40 лет

Прошедшая первая декада июня оказалась одной из самых холодных за последнее сорок лет, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Пик холодной погоды в городе подогрел к концу.

По словам господина Колесова, температура воздуха в первой декаде месяца составила около 12 градусов тепла — на 2,8 градуса ниже нормы. В последний раз такая погода в аналогичные время наблюдалась в 2017 году: температура составляла +11,4 градусов.

До этого в Петербурге температура воздуха ниже отмечалась почти 40 лет назад, в 1985 году. Тогда она составляла +10,8 градусов.

Синоптик также добавил, что на предстоящей неделе в Петербурге и Ленобласти начнется заметное потепление. В том числе в городе обещается сухая и солнечная погода.

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