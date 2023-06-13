Путин исключил службу в полиции из списка отягчающих обстоятельств при преступлении

Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, что совершение умышленного преступления сотрудником органов внутренних дел не считается отягчающим наказание обстоятельством. Документ опубликован на портале правовой информации. Госдума приняла инициативу 30 мая, Совет федерации одобрил ее 7 июня.

Закон исключает из ст. 63 УК РФ (обстоятельства, отягчающие наказание) пункт «о» — совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел. Зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Александр Карлин утверждал, что «сохранение этой нормы нарушает принципы равенства перед законом». Глава конституционного комитета Андрей Клишас считает, что этот пункт принимался «на злобу дня».

Лаура Кеффер