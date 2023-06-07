Совет федерации исключил службу в полиции из списка отягчающих обстоятельств при преступлении

Совет федерации на пленарном заседании одобрил закон, согласно которому совершение умышленного преступления сотрудником органов внутренних дел не считается отягчающим наказание обстоятельством. Госдума приняла закон в третьем чтении 30 мая.

Документом предлагается исключить из ст. 63 Уголовного кодекса РФ «Обстоятельства, отягчающие наказание» пункт «о» — совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел. Во время пленарного заседания зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Александр Карлин заявил, что «сохранение этой нормы нарушает принципы равенства перед законом».

Глава конституционного комитета Андрей Клишас заявил, что указанный пункт принимался «на злобу дня», в ответ на действия сотрудника полиции, расстрелявшего людей в супермаркете. «Потом начали спешно принимать эти нормы. Это всегда плохо заканчивается»,— сказал господин Клишас (цитата по ТАСС). Член комитета Елена Мизулина сказала, что в отношении сотрудников органов внутренних дел так или иначе «предусмотрено более тяжкое наказание».

Закон о дополнении ст. 63 УК РФ пунктом «о» в 2010 году подписал занимавший на тот момент должность президента России Дмитрий Медведев. Авторы объясняли инициативу защитой граждан от «неправомерных действий сотрудников органов внутренних дел». Члены партии КПРФ, которые разработали законопроект об исключении этого пункта, расценили подобные нормы как дискриминацию полицейских.

Лусине Баласян