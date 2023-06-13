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Чемпион мира по пауэрлифтингу Максим Бархатов погиб в зоне военной операции

Пятикратный чемпион мира по пауэрлифтингу Максим Бархатов погиб в зоне военной операции в возрасте 41 года. Об этом сообщила Федерация пауэрлифтинга Красноярского края во «ВКонтакте». Подробности гибели не приводятся.

Фото: Соцсети/powerlifting, Соцсети Федерации пауэрлифтинга России

Фото: Соцсети/powerlifting, Соцсети Федерации пауэрлифтинга России

Максим Бархатов также является двукратным победителем первенства Европы и семикратным чемпионом России в весовой категории до 120 кг. В 2018 году его пригласили на работу в администрацию Ленинского района Красноярска на должность первого замглавы. Весной 2019-го начинающему чиновнику доверили городской Центр реализации социальных проектов, но после года руководства учреждением его уволили.

В мае 2022 года суд приговорил его к шести годам заключения в колонии строгого режима в рамках дела о получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) на сумму более 8,5 млн руб. Бархатов в ходе следствия говорил о необоснованности обвинений.

Подробности — в публикации «Ъ-Сибирь» «Взятки подкатили автомобилями».

Лаура Кеффер

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