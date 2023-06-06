За неделю заболеваемость коронавирусом в Черноземье упала на 12%

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за неделю с 29 мая по 4 июня Черноземье было выявлено 616 случаев заболевания. Это на 12% меньше, чем неделей ранее, когда было 702 новых пациента. С начала пандемии коронавирусом в Черноземье заболели 1 304 413 человек. За неделю выздоровели 1 173 пациента (всего — 1 280 344). От последствий скончались 14 человек (всего — 22 113).

В Белгородской области выявлено 135 случаев коронавируса (всего — 173 478, на прошлой неделе — 145). Выздоровели 278 пациентов (всего — 170 652). Зафиксировано три летальных случая (всего — 2 367).

В Воронежской области выявлено 278 случаев коронавируса (всего — 505 986, на прошлой неделе — 279). Выздоровели 362 пациента (всего — 496 722). Зафиксировано восемь летальных случая (всего — 8 675).

В Курской области выявлено 77 случаев коронавируса (всего — 155 719, на прошлой неделе — 104). Выздоровели 222 пациента (всего — 152 934). Зафиксирован один летальный случай (всего — 2 544).

В Липецкой области выявлено 48 случаев коронавируса (всего — 183 689, на прошлой неделе — 61). Выздоровели 104 пациента (всего — 179 615). Зафиксировано два летальных случая (всего — 3 999).

В Орловской области выявлено 52 случая коронавируса (всего — 140 580, на прошлой неделе — 59). Выздоровели 89 пациентов (всего — 138 315). Летальных случаев не зафиксировано (всего — 1 986).

В Тамбовской области выявлено 26 случаев коронавируса (всего — 144 961, на прошлой неделе — 54). Выздоровели 118 пациентов (всего — 142 106). Летальных случаев не зафиксировано (всего — 2 542).

В России за неделю заболели 10 930 человек (всего — 22 942 458), выздоровело — 15 084 (22 379 263), умерло — 143 (399 226).

С середины мая 2023 года оперштаб по постановлению правительства РФ перестал публиковать ежедневную статистику. Оперативные данные по COVID-19 за прошедшую неделю публикуются по вторникам.

Подробнее о спаде заболеваемости коронавирусом в макрорегионе читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте