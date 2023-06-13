Бывший работник производящего ядерные боеприпасы завода стал фигурантом дела о гостайне

На сотрудника ФГУП «Комбинат "Электрохимприбор"», производящего ядерные боеприпасы, возбуждено уголовное дело. На него распространялось ограничение на выезд за рубеж, но он им пренебрег, сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

В пресс-службе рассказали, что подозреваемый около 16 лет занимал должность, предусматривающую работу с данными, «при разглашении которых может быть причинен ущерб внешней и внутренней безопасности России».

«После увольнения гражданину временно ограничили право выезда за пределы РФ сроком до апреля 2023 года, с чем он был ознакомлен и поставил свою подпись. Однако мужчина пренебрег данной мерой и осуществил в январе текущего года попытку выезда в Республику Абхазия, которая была пресечена сотрудниками спецслужбы»,— сообщили в пресс-службе (цитата по ТАСС).

На экс-сотрудника предприятия возбудили уголовное дело по ч 3. ст. 30, ч. 1 ст. 283.2 УК России (покушение на выезд из РФ гражданина России, допущенного или ранее допускавшегося к государственной тайне, право которого на выезд из РФ заведомо для него ограничено). Нарушителю грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее Свердловский областной суд сообщал о задержании еще двух фигурантов дела о госизмене за продажу чертежей с одного из предприятий ОПК города. В конце марта в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже был задержан корреспондент московского бюро американской газеты The Wall Street Journal гражданин США Эван Гершкович. По версии следствия, он собирал информацию о деятельности уральских оборонных предприятий.

Полина Мотызлевская