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Коммерсантъ FM
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Diablo IV заработала $666 млн за пять дней продаж

Американская компания Blizzard сообщила, что видеоигра Diablo IV за первые пять дней продаж принесла рекордные для студии $666 млн, а также стала самой быстро продаваемой игрой в истории компании. Суммарно геймеры наиграли в Diablo IV более 276 млн часов (свыше 30 тыс. лет), а также убили 276 млрд игровых демонов.

В компании сообщили, что игроки «умерли» во время прохождения почти 317 млн раз (в том числе 5,8 млн — от «Мясника»), более 166 млн раз объединились с другими геймерами в группы. 163 игрока смогли достичь максимального, сотого уровня в хардкорном режиме, где нет возможности переиграть после смерти игрового персонажа. В Blizzard собираются снабжать игру дополнительным контентом и сезонами в будущем.

Игра Diablo IV вышла 6 июня и получила русскую озвучку, однако официально в России приобрести проект нельзя. Также Blizzard начала отвязывать номера телефонов россиян от сервиса Battle.net, где была доступна большая часть игр компании, в том числе Diablo. Зарегистрировать новые аккаунты с российскими номерами тоже больше нельзя. В компании связывают это с позицией по поводу спецоперации России на Украине.

Евгений Федуненко

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