Беглов: для посещения ПМЭФ нужен ПЦР-тест, но маски на форуме можно не носить

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что участники стартующего на этой неделе Петербургского экономического форума (ПМЭФ) должны предварительно сдать ПЦР-тест для допуска на площадки мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Беглов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Александр Беглов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Коронавирусная инфекция еще не побеждена. Противоэпидемические меры предусмотрены на всех этапах подготовки и проведения ПМЭФ. Они по-прежнему обязательны для всех участников, гостей и обслуживающего персонала»,— заявил господин Беглов «РИА Новости».

По его словам, для допуска на площадки форума будет нужен не просто отрицательный результат ПЦР-теста, а результат, полученный в «специально предназначенных для участников форума пунктах». Губернатор уточнил, что руководством форума сохранены требования к вакцинации для технического персонала и волонтеров ПМЭФ: работать на мероприятии смогут лишь те, кто делал прививку от коронавируса.

При этом обязательный масочный режим на форуме действовать не будет. «В соответствие с рекомендациями Роспотребнадзора в этом году при подготовке и проведении ПМЭФ ношение защитных масок участниками и гостями не предусмотрено»,— добавил Александр Беглов.

ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Организаторы форума ожидают, что число участников мероприятия будет сопоставимо с прошлым годом, когда ПМЭФ посетили более 14 тыс. гостей из 130 государств.

5 мая глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что статус пандемии COVID-19 отменен, с этого момента распространение новой коронавирусной инфекции не считается чрезвычайной ситуацией в мировом здравоохранении. Глава Роспотребнадзора Анна Попова после этого зявила, что пандемия коронавируса еще продолжается, никаких оснований говорить о ее завершении нет. При этом никаких ограничений, связанных с коронавирусом, в России на федеральном уровне сейчас нет, уточнила госпожа Попова.

Александр Кислов