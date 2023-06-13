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Коммерсантъ FM
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Литва разрешила свободное проживание летчику ВВС РФ на время рассмотрения его просьбы об убежище

Власти Литвы разрешили россиянину Дмитрию Мишову, называющему себя летчиком ВВС РФ, жить свободно в стране на время рассмотрения его прошения об убежище. Об этом сообщил представитель Службы охраны государственной границы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис.

«Мы получили уведомление департамента миграции о том, что россиянину Мишову разрешено находиться в Литве. Он сможет, пока рассматривается его просьба, сам выбрать место проживания»,— пояснил господин Мишутис журналистам (цитата по ТАСС). Ранее свобода передвижения россиянина была ограничена, он пребывал в помещениях погранведомства.

8 июня Русская служба BBC опубликовала интервью с Дмитрием Мишовым, который заявил, что был штурманом-оператором боевого вертолета в войсковой части №44440 города Остров в Псковской области. По данным издания, 26-летний россиянин пересек литовскую границу 28 мая. Власти Литвы оценят, не представляет ли он угрозу для безопасности страны. Его запрос на получение убежище рассматривается в общем порядке.

Лаура Кеффер

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