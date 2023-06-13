Роспотребнадзор не выявил отклонений от нормы при проверке воды в Северо-Крымском канале

Разрушение Каховской ГЭС не повлияло на качество питьевой воды в Крыму, заявили в республиканском управлении Роспотребнадзора. С 7 июня было сделано более 100 проб из распределительной сети населенных пунктов Херсонской области, Северо-Крымского канала, поверхностных водоемов в зоне подтопления, а также донных отложений, которые не выявили никаких отклонений.

«Питьевая вода в Северо-Крымском канале и у берегов Крымского полуострова соответствует нормативным показателям»,— уточнили в надзорном ведомстве.

Напомним, Каховская ГЭС была разрушена 6 июня. По данным местных властей, в зоне бедствия оказалось до 40 тыс. человек. Несколько городов и поселков почти полностью затопило.

После этого в Крыму заявили, что в Северо-Крымском канале накоплено около 40 млн кубометров воды. Водохранилища полуострова, по данным чиновников, наполнены питьевой водой примерно на 80%, более 280 млн кубометров воды.

По словам главы региона Сергея Аксенова, российские специалисты прорабатывают варианты наполнения Северо-Крымского канала водой из Днепра с помощью насосов.

Александр Дремлюгин, Симферополь