В Краснодарском НПЗ назвали причины пожара

В Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе прокомментировали произошедшее утром возгорание. В пресс-службе предприятия «Ъ-Кубань» сообщили, что оборудование не пострадало.
Фото: Оперштаб Кубани
«На Краснодарской площадке при плановой остановке установки АВТ произошло превышение давления в электродегидраторе Э-302, в результате чего в 06:15 сработала штатная система защиты оборудования от повышения давления с выходом паров на факел»,— отметили в Краснодарском НПЗ.
В оперштабе Кубани также отметили, что пожар произошел из-за технологического процесса на факельном стояке НПЗ. Там происходит сжигание избыточного газа, который образуется в процессе переработки нефтепродуктов.
В пресс-службе завода добавили, что горение паров на факеле продолжалось до 07:54. Жертв и пострадавших, а также разрушений в результате пожара нет.
Площадь возгорания составила 20 кв. м. Полностью ликвидировать пожар удалось в 08:03.
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