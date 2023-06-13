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обновлено 08:07

ГУ МЧС: площадь пожара на территории НПЗ в Краснодаре составила 20 кв. м

На территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание, подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 6:22. Через пять минут на место прибыли первые подразделения.

«Установлено, что произошел сброс на факельный стояк НПЗ, наблюдается контролируемое горение»,— уточнили в ведомстве .

В 06:58 пожар локализовали на площади 20 кв. м.

На месте работает начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин. К ликвидации пожара привлекались 131 человек и 26 единиц техники. Ранее в мэрии Краснодара отметили, что на месте пожара также находится замглавы Краснодара Игорь Михайлов.

Татьяна Ручкина

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