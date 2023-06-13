В честь победы летнего парка «Уралмаш» в голосовании на благоустройство прошел концерт «На-На»

В понедельник, 12 июня, на территории летнего парка «Уралмаш» в Екатеринбурге состоялся праздничный концерт, приуроченный к победе парка в федеральном голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды».

Его хедлайнером стала группа «На-На». На разогреве выступила местная кавер-группа «РингТон», также работали фудкорт, детские аниматоры и зоны с аквагримом. Мероприятие организовал руководитель медицинской фракции городской думы Алексей Вихарев, сообщили в его пресс-службе. «Мы отчаянно боролись за возрождение парка и мы победили. Более 90 тыс. человек поддержали нас. В единстве наша сила!»,— обратился Алексей Вихарев к жителям Уралмаша.

Свердловская область заняла первое место во всероссийском голосовании на благоустройство. Свой голос отдали более 816 тыс. свердловчан. Необходимый порог в 25%, позволяющий получить федеральное финансирование, от численности жителей старше 14 лет преодолели все муниципалитеты за исключением Екатеринбурга, при этом за «Уралмаш» проголосовали более 60% от общего числа голосов за все объекты города. Несмотря на отсутствие госбюджета, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что летний парк начнут реконструировать в 2024 году.

Летний парк «Уралмаш» был заложен в середине 1930-х годов и долгое время оставался местом притяжения горожан. На территории располагались качели, карусели, колесо обозрения, танцплощадка и летняя эстрада, на которой в разное время выступали Александр Вертинский, Лидия Русланова и Алла Пугачева.

Ирина Пичурина

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