Столичная «Хатман групп» взялась построить полигонный комплекс в Белгороде за 451 млн рублей

Победителем торгов на строительство межкафедрального полигонного комплекса Белгородского юридического института МВД РФ имени Путилина стало подмосковное ООО «Хатман групп», следует из документов госзакупки. Компания взялась выполнить работы по максимальной цене контракта - 451,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Согласно документам госзакупки, компании на территории облцентра предстоит возвести полигонный комплекс с заглубленным тиром, элементами убежища по гражданской обороне, полосой препятствий с мини-полигонами. Общий срок выполнения работ в рамках гособоронзаказа – до 2 июня 2025 года.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Хатман групп» зарегистрировано в Химках в 2013 году. Уставный капитал - 10 тыс. руб. Единственный владелец - генеральный директор Анна Хиле. По итогам 2021 года выручка компании составила 116 млн руб., чистая прибыль - 95 тыс. руб.

Владимир Зоркий