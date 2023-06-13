Мантуров заявил о готовности наращивать экспортные поставки минеральных удобрений

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что мощности российских предприятий позволяют нарастить экспортные поставки минеральных удобрений. Идет расширение рынков сбыта, добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Мантуров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Денис Мантуров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Что касается увеличения объемов экспортных поставок, то мы готовы их наращивать. Мощности предприятий это сегодня позволяют. Особенно тех, кто своевременно подписал специальные инвестиционные контракты и занимается модернизацией», — сказал господин Мантуров в интервью «РИА Новости».

«У нас есть утвержденные в рамках отраслевой стратегии планы по увеличению объемов производства широкой номенклатуры, поэтому мы постоянно занимаемся расширением рынков сбыта»,— добавил он.

Господин Мантуров сообщил, что сейчас продолжает расширяться клиентская база на Ближнем Востоке, в Африке, Азии, Латинской Америке. «Способствуют этому обучение местных фермеров эффективным методикам внесения удобрений, а также разработка смесей, подходящих для конкретного региона»,— пояснил министр.

29 мая премьер-министр Михаил Мишустин утвердил продление действия квот на вывоз из РФ минеральных удобрений. Квоты будут действовать с 1 июня по 30 ноября. Общий объем экспортной квоты составит более 16,3 млн т.

Подробности — в материале «Ъ» «Удобрения устали дорожать».