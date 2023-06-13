Руководство «Движения первых» не рассматривает переименование в «Пионерию»

Российское движение детей и молодежи «Движение первых» не намерено менять название на «Пионерию», так как оно неактуально, заявил председатель правления движения Григорий Гуров. С предложением сменить название выступал президент Владимир Путин.

«Ребята единогласно сказали, что актуальности нет, поскольку они только что выбрали название "Движение первых" на съезде и дальше хотели бы развиваться в той логике, в которой сейчас развивается движение... Они просто не понимают актуальности вопроса и говорят, что мы создали движение, и мы его назвали, поэтому мы хотели бы продолжить работу так»,— пояснил господин Гуров в интервью «РИА Новости».

19 апреля господин Путин на встрече с членами правительства предложил подумать над названием движения детей и молодежи. По его словам, старое название «Пионерия» отражает суть и не имеет никакой политической окраски. Вице-премьер Татьяна Голикова в ответ напомнила президенту, что название выбрали сами дети. Владимир Путин сказал, что с ними нужно посоветоваться. В Кремле считают, что пионерия никуда не денется из истории России.

О фестивале «Движения первых» — в материале «Ъ» «Пока не пионеры».

Лаура Кеффер