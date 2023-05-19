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Коммерсантъ FM
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Песков: пионерия никуда не денется из истории России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что память о пионерии хранят те, кто считает это нужным. По словам господина Пескова, сам он в прошлом тоже был пионером. Несмотря на то что на данный момент в России отсутствуют пионерские организации, появляется много новых объединений со схожей идеологией.

«Сама организация прекратила свое существование в свое время, страна развивается, появляются новые организации порой со схожими задачами, со схожим видением необходимости тех или иных объединений»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

В мае прошлого года, к столетию пионерии, в Госдуму был внесен законопроект о российском движении детей и молодежи. По выбору участников оно получило название «Движение первых». На вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к реабилитации пионерского движения или переименованию «Движения первых», Дмитрий Песков ответил: «Название "Движение первых — это то, что выбрали дети, то, что выбрала молодежь. Был соответствующий опрос, и именно дети за это название проголосовали, а в остальном память о пионерии — она для тех, кто хочет, они хранят эту память. В любом случае было явление в истории нашей страны, которое из истории никуда не денется».

19 апреля президент Владимир Путин на встрече с членами правительства предложил подумать над названием движения детей и молодежи. По его словам, старое название «пионерия» отражает суть и не имеет никакой политической окраски. Тогда вице-премьер Татьяна Голикова напомнила главе государства, что его выбрали сами дети. Владимир Путин сказал, что по поводу возможного нового варианта с ними нужно будет посоветоваться.

О том, как проходила встреча Владимира Путина с членами правительства ,— в материале «Ъ» «Пионерские чтения».

Милена Костерева

История пионерского движения

История пионерского движения

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