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Коммерсантъ FM
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Координатор ICAN обвинила США в размещении около 150 ядерных боеголовок в Европе

Координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре раскритиковала США за деятельность в сфере ядерного вооружения. Она обвинила Вашингтон в «чудовищных расходах» на обновление арсенала, размещении около 150 ядерных боеголовок в пяти странах Европы. Кроме того, программный координатор ICAN Сьюзи Снайдер обвинила страны Европы в лицемерии в призывах к прозрачности.

ICAN — международная общественная организация, создана в 2007 году. Ставить целью содействие утверждению и исполнению Договора о запрещении ядерного оружия. Лауреат Нобелевской премии мира 2017 года.

Алисия Сандерс-Закре выступила на брифинге после публикации доклада ICAN о тратах на ядерное оружие по всему миру. Они увеличились в 2022 году на $2,1 млрд, до $82,9 млрд. На США приходится больше половины из этой суммы.

«Я, конечно, думаю, что расходы США на ядерное оружие чудовищны: 43,7 миллиарда долларов. Невозможно уложить в голове такую сумму денег»,— сказала госпожа Сандерс-Закре журналистам (цитата по «РИА Новости»). Вместе с тем ICAN зафиксировала снижение ядерных расходов США. «Важно не изолировать США и понимать, что все страны делают это. Все страны, обладающие ядерным оружием, расширяют свои арсеналы и увеличивают расходы на ядерное оружие в прошлом году»,— добавила она.

Госпожа Сандерс-Закре обратила внимание, что экспертам известно, что ядерное оружие США размещено в пяти странах Европы: Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции. «По оценкам независимых экспертов, на авиабазах США в этих странах размещено около 150 боеголовок»,— сказала она. Координатор отметила, что нет никаких публичных подтверждений или опровержения этой информации.

ICAN считает размещение ядерного оружия в Европе «огромной проблемой, особенно с точки зрения прозрачности», заявила Сьюзи Снайдер. «Эти правительства призывают других быть прозрачными в отношении своих арсеналов. Это невероятно лицемерно»,— добавила она.

Накануне, 12 июня, доклад о ядерном оружии в мире также выпустил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI). По его данным, в январе 2023 года из 12 512 боеголовок примерно 9576 находились на складах для потенциального использования — это на 86 единиц больше, чем в январе 2022 года. США увеличили число развернутых боеголовок с 1744 до 1770, Россия — с 1588 до 1674.

О росте мировых затрат на военные нужды — в материале «Ъ» «Оборонный марш».

Леонид Уварчев

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