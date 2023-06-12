Умер олимпийский чемпион по волейболу Вячеслав Зайцев

В возрасте 70 лет умер олимпийский чемпион 1980 года по волейболу Вячеслав Зайцев. Всероссийская федерация волейбола выразила соболезнования в связи с его смертью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Уткин / ТАСС Фото: Игорь Уткин / ТАСС

«Для всего волейбольного сообщества это огромная и невосполнимая утрата»,— говорится в сообщении федерации.

Зайцев участвовал в трех Олимпийских играх: в Монреале в 1976 году он стал серебряным призером, в Москве в 1980 году завоевал золото, в Сеуле в 1988 году — серебро. Вячеслав Зайцев дважды становился чемпионом мира (участвовал в четырех ЧМ) и победителем Кубка мира (участвовал в трех турнирах), он — семикратный чемпион Европы.

В октябре 2013 года Зайцев был принят в волейбольный Зал славы.

Мария Федотова