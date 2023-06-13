Опилки идут в гору

Российские лесопромышленные компании попросили правительство на межправительственном уровне в рамках консультаций и переговоров содействовать в снятии запрета на поставки пеллет в Китай. После закрытия Европы российских производителей лесопромышленной продукции во многом спасло перенаправление объемов именно в Китай, но в отношении пеллет это сделать не удалось. В результате их выпуск за январь—апрель упал вдвое. Если инициатива будет поддержана, переговоры могут начаться в июне-июле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В письме, направленном 7 июня архангельским заксобранием вице-премьеру Виктории Абрамченко (см. “Ъ” от 8 июня), среди других инициатив содержится просьба помочь снять запрет на поставки пеллет (топливных гранул) в Китай. Он появился в сентябре 2020 года с принятием закона о предотвращении загрязнения окружающей среды твердыми отходами и контроле за ним. «Каким-то образом пеллеты отнесены к отходам, что скорее можно сказать о щепе, которая к ввозу в КНР разрешена»,— говорит один из участников рынка.

Еще тогда российские поставщики пытались оспорить новые правила, подав ходатайство, но успеха не добились. Сейчас же открытие масштабного китайского рынка стало критически важным для поставщиков на фоне санкций. До начала военных действий на Украине основной объем российских пеллет экспортировался в Европу. Из-за отсутствия основного рынка сбыта в январе—апреле выпуск пеллет в РФ упал почти вдвое, до 431 тыс. тонн (снижение по итогам 2022 года на 19,6%, до 2 млн тонн).

«Горы опилок и щепы продолжают расти. Стабильных рынков сбыта биотоплива нет. Производство пеллет снижено до 5–10% от годовой мощности. Реализуем их только на внутреннем рынке»,— сообщил “Ъ” гендиректор «Регион-леса» Дмитрий Гвоздев. Из-за того что щепу не принимают на переработку, растет и ее количество в лесах, что создает «определенные риски в условиях пожароопасной обстановки», добавляют участники рынка.

В письме говорится, что в июне запланировано проведение 18-го заседания постоянной российско-китайской рабочей группы по освоению и использованию лесных ресурсов, в рамках которого будут подняты вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в области глубокой переработки древесины и привлечения китайских инвесторов в РФ. Лесопромышленники просят в ходе встречи провести переговоры о снятии запрета. В компаниях «готовы предоставить нужные сертификаты либо осуществить все необходимые процедуры по их получению и проведению различного рода испытаний в КНР».

Вице-президент Segezha Group Николай Иванов называет пеллеты «перспективной нишей для двустороннего сотрудничества, в рамках которого российские заводы получат стабильный рынок, а китайские партнеры заметно улучшат экологию своих городов». «Если инициатива будет одобрена, предметное обсуждение может состояться уже в июле на переговорной площадке в Китае»,— говорит топ-менеджер.

Лесопромышленники признают необходимость развития и внутреннего рынка. В частности, президент РФ в феврале поручил в 2023–2024 годах выделить дополнительно не менее 15 млрд руб. инфраструктурных, бюджетных и специальных казначейских кредитов на развитие внутреннего потребления пеллет. Речь идет о переводе котельных, работающих на угле и мазуте, на биотопливо, а также строительстве новых котельных на топливных гранулах с отдачей им приоритета на Дальнем Востоке и в Северо-Западном регионе. Но, по подсчетам депутатов Архангельской области, годовое потребление пеллет при переводе на них котельных составит только порядка 4% от общего объема производства в регионе в год. Там считают нужным разработать специальную государственную программу по развитию внутреннего спроса на пеллеты.

В аппарате Виктории Абрамченко “Ъ” сообщили, что предложения будут «рассмотрены и направлены в профильные ведомства». В агентстве WhatWood в то же время отмечают, что Китай «темная лошадка в части потребления древесных пеллет», поскольку твердые и достоверные данные по объемам их производства (в основном в КНР пеллеты делают из рисовой шелухи и других отходов сельского хозяйства) и потребления отсутствуют. По разным оценкам, спрос в стране может достигать от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов тонн пеллет в год, поясняют эксперты. У российских производителей, подчеркивают в агентстве, почти нет опыта поставок в Китай, но в случае открытия этого рынка он мог бы стать хорошей заменой Европы.

Ольга Мордюшенко