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Коммерсантъ FM
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Бизнес становится семейнее

Полезны ли родственные связи на работе

Работодатели нацелились на родственников действующих сотрудников. Согласно опросу Superjob, 80% компаний готовы брать на работу нескольких членов одной семьи. Проще всего к этому относятся руководители в производственной и финансовой сферах. Менеджеры по персоналу в свою очередь отмечают, что родственные связи — это хороший канал поиска новых кадров. Тем не менее 16% респондентов считают, что в офисе должны быть «деловые отношения», а семейные узы этому только помешают.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

“Ъ FM” пообщался с топ-менеджерами компаний и узнал, берут ли они на работу родственников своих подчиненных? Большинство считает это нормальной и даже полезной практикой:

Александр Оганджанян, президент Twiga Communication Group: «В первую очередь мы смотрим на профессионализм. Все остальное, честно говоря, нас интересует не так сильно. Нашу компанию можно смело отнести к семейному бизнесу, и поэтому нас такие взаимоотношения не пугают. То, что у нас работают члены одной семьи меня, наоборот, очень сильно радует. Если работники квалифицированные, и они нам подходят, то да. Помимо принятия на работу родственников, еще бывают случаи, когда люди становятся семьей в процессе работы, у нас такое регулярно происходит».

Максим Валецкий, владелец компании Mr.Doors: «Мы это приветствуем. Семейность — это наша серьезная ценность. Если в компании хорошая и честная атмосфера, это только хорошо. Муж моей помощницы заправляет нашим имущественным комплексом. Очень удобно, потому что могут дома поговорить, о чем-то сами договориться. Мы приветствуем и говорим: "Приводите родственников". Многие ценности идут из семьи».

Олег Сысуев, президент Альфа-банка: «У нас вообще такой темы не существует, насколько я знаю. Признак родства не является определяющим при решении взять человека на работу или нет. Наверное, сотрудника, который принимал подобное решение, мы бы уволили. Если это критерий №1, то это безусловный минус. На моей кафедре такого не было».

Тимур Бегичев, владелец студии красоты Тимура Бегичева: «Есть такой опыт. Это допустимо, но жизнь покажет. Требования к работе одинаковые для всех, нагрузка очень большая. При всей внешней красоте салонов, работа физически и морально тяжелая и ответственная. И друзей брали, и родственников. Кто-то уходит, кто-то остается, и, конечно, с родственниками работать комфортнее, им доверяешь. Я не верю в то, что с близкими нельзя построить бизнес-отношения. Моя жена работает в нашем бизнесе, как и ее брат. Люди достойные, и я понимаю, что у них есть потенциал».

Алексей Петропольский, гендиректор компании Urvista: «Конечно, мы берем и родственников, и друзей, и по рекомендации сотрудников — это уже залог успеха. Друг или родственник рассказывает без прикрас, что происходит на работе. Этот соискатель уже на 50% подготовлен к тому, что его ждет на новом месте. Таких сотрудников, как правило, проще удержать, нежели людей с улицы, которые что-то новое узнали и работают не больше года на одном месте. Мы сами спрашиваем у сотрудников, нет ли у них знакомых, родственников. Агентства по подбору персонала редко попадают в цель».

Чаще всего членов семьи действующих сотрудников на работу берет крупный бизнес. По данным опроса Superjob, в компаниях от тысячи человек на это готовы пойти более 90% респондентов. Тем не менее, как отмечает руководитель карьерной практики в «Лаборатории карьеры» Алены Владимирской Анна Алфимова, трендом это назвать нельзя:

«Есть ряд ограничений, связанных с уведомлением о родстве с определенными лицами, например, являющимися госслужащими. В банках очень тщательно отслеживают аффилированность, как и в компаниях с крупным госучастием и организаций с высоким уровнем регулирования. Но это связано не столько именно с темой родства, сколько с повышенным уровнем либо безопасности, либо управления внутренними рисками.

Как бизнес относится к дополнительной занятости своих сотрудников

Как бизнес относится к дополнительной занятости своих сотрудников

Кандидатов, например, просят заполнить анкету, где указываются данные о родственниках. Дополнительно запрашивается: не являются ли родственники аффилированными лицами, не продают ли они такой же продукт, не конкурируют ли они своим сервисом, и не будет ли заинтересованности у кандидата в том, чтобы, например, забрать базу или переманить клиентов? По этим причинам могут отказывать, но чаще всего это просто ставится на контроль.

Всегда есть служба комплаенса, которая ведет определенные списки сотрудников с так называемыми повышенными рисками. В компаниях все чаще появляются программы лояльности, где каждый сотрудник может порекомендовать кого-то из своих знакомых, и это мотивирует.

Мы не наблюдаем, что у бизнеса есть заинтересованность в привлечении родственников. Я бы еще поверила, если бы мы говорили про какие-нибудь итальянские или испанские фирмы. В Европе благостно относятся к тому, чтобы вовлекать родственников в бизнес. В России же каких-то таких специфических потребностей в том, чтобы работали семьями, нет, кроме семейных производств или предприятий, чаще всего связанных с продуктами питания. Во всех остальных случаях такого не наблюдается».

С 2022 года многие компании стали испытывать дефицит кадров. В результате, как в феврале рассказывал “Ъ FM”, одни стали нанимать совсем неопытных, а другие пытаются удержать сотрудников повышением зарплаты. Кроме того, работодатели стали чаще брать на работу женщин и сотрудников пожилого возраста.

Ранее Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» в свою очередь предложила ввести шестидневную рабочую неделю. По мнению авторов инициативы, это помогло бы повысить прочность экономики в условиях антироссийских санкций. Однако собеседники “Ъ FM” опасались, что это может понизить эффективность и повысить расходы компаний.

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Анна Маргулис

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