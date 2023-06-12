Ремонтные работы перекроют движение по Ленинскому проспекту в Петербурге

На юго-западе Санкт-Петербурга в Красносельском районе ремонтные работы временно ограничат движение по Ленинскому проспекту.

Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, в частности, из-за замены дорожного покрытия с 14 по 21 июня для автомобилистов полностью перекроют участок Ленинского проспекта от проспекта Героев до улицы Доблести.

Кроме этого, с 14 июня по 17 августа ограничивается движение транспорта по Ленинскому проспекту от улицы Доблести до улицы Десантников.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в текущем году в Петербурге планируется на федеральные средства полностью отремонтировать Ленинский проспект

Также сообщалось, что в Приморском районе города почти на две недели перекроют движение транспорта и пешеходов по набережной «Лахта Центра». Она будет недоступна для проезда и прохода до 20 июня.

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