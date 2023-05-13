В Петербурге в текущем году планируется на федеральные средства полностью отремонтировать Ленинский проспект

В 2023 году власти Санкт-Петербурга планируют завершить ремонт Ленинского проспекта на участке в 3,33 км, сообщила пресс-служба правительства города. Подрядчик приступит к работам в ближайшее время.

«При поддержке федерального центра в этом году мы увеличим объем ремонтных работ, приведем в нормативное состояние десятки крупных магистралей», — отметил губернатор Александр Беглов.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен привести в нормативное состояние дорожное полотно, заменить бордюры, и отремонтировать тротуары. Для маломобильных горожан дорожники занизят бордюрные камни и оборудуют пологие съезды до уровня проезжей части.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что автобусы до Пулково будут добираться на 20-40 минут дольше из-за ремонта Московского проспекта.

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