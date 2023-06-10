Движение по набережной «Лахта Центра» перекроют почти на две недели

Движение транспорта и пешеходов по набережной «Лахта Центра» с 9 по 20 июня. За это время там проведут съемки и празднование Дня России, сообщили в пресс-службе «Лахта Центра».

12 июня, в День России, в центре пройдет массовый забег по его ступеням. На него зарегистрировано 89 участников из разных регионов. Они планируют пробежать все 80 этажей «Лахта Центра». Кроме того, в рамках празднования мастер спорта по фитнесу Сергей Бойцов прыгнет с «Лахта Центра» с парашютом в цвета российского триколора.

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