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Коммерсантъ FM
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Силы НАТО в Литве за неделю 15 раз сопровождали самолеты ВС РФ, что стало максимумом в 2023 году

За период с 5 по 11 июня истребители НАТО, отвечающие за безопасность воздушного пространства в странах Балтии, 15 раз поднимались в воздух для сопровождения самолетов РФ, «нарушивших правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем». Об этом сообщило Минобороны Литвы. ТАСС отмечает, что это — максимум в 2023 году.

  • 5 июня истребители НАТО два раза сопровождали самолет Ил-20;
  • 6 июня они сопровождали Су-24;
  • 7 июня — Ил-20 и Ан-30;
  • 8 июня истребители НАТО сопровождали Ан-30, Ил-20, а также Ил-20 и Су-27;
  • 9 июня — Ан-72, а также два Су-24 и два Су-27;
  • 10 июня они сопровождали Ил-20, два Су-30, два Су-27, а также два Су-30;
  • 11 июня — два Су-24.

Патрулирование воздушного пространства НАТО — миссия мирного времени, целью которой является сохранение безопасности воздушного пространства Североатлантического союза. Сегодня, 12 июня, НАТО начало самые крупные в своей истории военно-воздушные учения Air Defender 23. Они продлятся до 23 июня.

Мария Федотова

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