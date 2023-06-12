Raytheon намерена передать Украине пять ЗРК Patriot до конца 2024 года

Американская компания Raytheon увеличит производство зенитно-ракетных комплексов Patriot до 12 единиц в год, заявил газете The Wall Street Journal глава компании Грег Хайес. По его словам, до конца 2024 года Raytheon намерена передать Украине пять ЗРК Patriot.

«Мы были очень удивлены их эффективностью»,— отметил господин Хайес. Он утверждает, что эти ЗРК вместе с другими системами ПВО перехватывают до 90% ракет на Украине. Как уточнил глава компании Хайес, Украина внесла изменения в программное обеспечение Patriot, благодаря чему ЗРК способны отслеживать и уничтожать гиперзвуковые ракеты, летящие в два раза быстрее.

Сейчас у Украины есть два комплекса Patriot, включающие пусковую установку, радар и станцию управления. 9 июня власти США объявили о выделении новой военной помощи Украине на сумму $2,1 млрд. В этот пакет помощи включили в том числе дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер