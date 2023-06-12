«Единая Россия» в Красноярском крае выдвинула своего кандидата на пост губернатора

Кандидатом от «Единой России» на выборах губернатора Красноярского края стал Михаил Котюков, который с апреля является врио главы региона. За его кандидатуру сегодня на форуме секретарей местных и первичных отделений Красноярского реготделения проголосовали 188 человек из 214, уточнили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Кроме господина Котюкова, свои программные заявления на форуме презентовали глава Красноярской железной дороги Алексей Туманин, глава Зеленогорска Михаил Сперанский, ректор Сибирского университета науки и технологий Эдхам Акбулатов и главврач Красноярской станции скорой медицинской помощи Сергей Скрипкин.

«В основе всего должен быть человек. Это тем более актуально в свете сложной демографической ситуации. С каждым годом борьба за этот самый главный, бесценный капитал обостряется. Мы обязаны сделать все от нас зависящее, чтобы сберечь его и приумножить», - сказал в своем выступлении Михаил Котюков.

Выборы губернатора Красноярского края назначены на 10 сентября. С 2018 года главой региона был Александр Усс, в апреле он ушел в отставку.

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Оксана Павлова