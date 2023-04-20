Президент РФ предложил Михаилу Котюкову возглавить Красноярский край

Президент РФ Владимир Путин предложил заместителю министра финансов РФ Михаилу Котюкову возглавить Красноярский край. «Вы в курсе, в «материале» того, что такое Красноярский край для России, его значимости для страны в целом – и, мне кажется, вполне подошли к тому, чтобы возглавить такой важный субъект Российской Федерации, как Красноярский край»,– сказал президент на рабочей встрече с Михаилом Котюковым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Господин Котюков пообещал, что будет максимально применять «весь свой потенциал, который наработал» и «все возможности, которыми обладает» для «решения самых насущных, актуальных вопросов для жителей родного края». В числе наиболее важных вопросов для развития края Михаил Котюков назвал развитие северных территорий, энергетического комплекса, коммунальной инфраструктуры, обеспечения транспортной связанности территории, транспортной доступности для жителей края. Также он отметил вопросы экологии, социальной сферы, а также вопросы социальной поддержки участников специальной военной операции, членов их семей, проживающих в регионе.

Сегодня о том, что принял предложение о работе на федеральном уровне сообщил Александр Усс, возглавлявший регион с 2017 года. Он отметил, что продолжит курировать вопросы социально-экономического развития региона. О какой именно должности идет речь, не уточняется.

Михаил Котюков родился в Красноярске в 1976 году. Окончил Красноярский госуниверситет по специальности «финансы и кредит» (1999). Работал в главном финансовом управлении администрации Красноярского края начальником отдела, возглавлял финотдел в ОАО «Красноярскагропромдорстрой», отдел инвестиционных ресурсов и экологии администрации Красноярска. С 2003 года — в администрации Красноярского края, был заместителем начальника главного финансового управления, а затем первым заместителем главы департамента финансов. В июле 2007 года назначен заместителем губернатора — главой департамента финансов края, через год занял пост министра финансов, с декабря одновременно зампред краевого правительства. В 2010 году возглавил департамент бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Минфина РФ, а в 2012 году назначен замминистра финансов. В 2013 году возглавил Федеральное агентство научных организаций. В период с 2018 по 2020 годы занимал пост министра науки и высшего образования РФ, с 2020 года и до последнего времени – заместитель министра финансов РФ. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом «Дружбы» медалью «За заслуги перед Отечеством" I степени», имеет почетное звание «Заслуженный экономист Республики Татарстан».

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова, Дарья Решетникова