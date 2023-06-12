Bloomberg: военные действия на Украине спровоцировали рост кибератак на немецкий бизнес

В 2022 году 11% немецких компаний стали жертвами хакеров, что соответствует примерно 50 тыс. кибератак, сообщает Bloomberg. К резкому росту хакерских атак в стране привели в том числе военные действия на Украине.

Агентство ссылается на опрос Ассоциации органов технического надзора (TUV) и Федерального управления информбезопасности Германии (BSI). Среди опрошенных 58% предприятий зарегистрировали «повышенный риск кибербезопасности после полномасштабного вторжения России в Украину». В частности, эта опасность была острой для крупных предприятий, госсектора и медицинских компаний. Для противодействия рискам 55% пострадавших предприятий усилили кибербезопасность.

По словам президента TUV Йоханнеса Буссманна, разработки в области искусственного интеллекта также вызывают повышенный риск кибератак. «Ошибки и неуклюжие формулировки, которые делают фишинговое письмо легкоузнаваемым, скоро исчезнут»,— опасается он.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер